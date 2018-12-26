نائب وزير الخارجية يترأس الاجتماع السادس للجنة الدائمة

26 ديسمبر 2018 - 04:49 م

استضاف السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية صباح اليوم ، ممثلي الوزارات والجهات الحكومية أعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، والتي تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بهدف تنسيق جهود مختلف الوزارات لتعزيز التواجد المصري على الساحة الأفريقية وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وناقشت اللجنة عدة موضوعات على رأسها توجيه السيد رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار بإفريقيا بما يسهم في زيادة استثمارات القطاعين الحكومي والخاص بدول القارة، وسبل دعم أدوات تأثير مصر على الساحة الإفريقية.

كما تناولت اللجنة سبل تفعيل نتائج الدورة الثالثة لمنتدى الاستثمار في أفريقيا، والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، واجتماع وزراء التجارة الذي انعقد بداية هذا الشهر.

واستعرض د. علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الجهود الجارية للإعداد لاجتماع اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والتجارة والمهن، في الفترة من 9-11 فبراير 2019 في القاهرة.

وأكد نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون مع مختلف دول القارة لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحاً أن اللجنة ستستمر في متابعة الخطة التنفيذية المقدمة من كافة الجهات والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي على الساحة الأفريقية.