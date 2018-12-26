» مبارك: "لا أعرف واقعة خطف الضباط"

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أجاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سؤال المحكمة بخصوص سيطرة المعتدين على الحدود على شريط حدودي أثناء أحداث قضية اقتحام الحدود الشرقية، مشيرًا إلى قيامهم بالاعتداء على رجال الشرطة في رفح والشيخ زويد وهجموا على الأكمنة، وذلك في يناير 2011.

وتابع الرئيس الأسبق قائلًا إن لا معلومة لديه عن اختطاف ثلاثة من ضباط والشرطة وأمين، وعن السجون التي اقتحمها المعتدون، أفاد "مبارك" بأن سجن وادي النطرون هو السجن الرئيس الذي تم الاعتداء عليه بغرض تهريب المسجونين لانه يحتوي محبوسين من فئات مختلفة من إخوان و حزب الله وحماس.

وعن سؤاله بوجود جرائم قتل وشروع فيه، أكد مُبارك أن المعلومة موجودة لدى الأجهزة المعنية، وأضاف بأن ليس لديه معلومة عن جرائم التخريب، ذاكرًا أن الإخوان وغيرهم كانوا متورطين في الأمر مستخدمًا تعبير "شغالين فيه"، وتابع بأن المعتدين قاموا بالاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم في الشيخ زويد و مقر أمن الدولة و الكمائن فضلًا عن عدد من الأقسام، وقتل من فيها من رجال الشرطة.

وعن دور الإخوان، قال الرئيس مُبارك بأنه يحتاج للإذن الذي أشار اليه في مستهل الجلسة، وذلك لتمكينه من سرد كافة التفاصيل، وعن الأشخاص المُهربين من السجون إبان اقتحامها، ذكر مُبارك " من هرب من السجون كانوا عناصر من الإخوان وحماس و حزب الله ولا أعرف الأسماء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين


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