وزير الخارجية يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة

26 ديسمبر 2018 - 05:02 م

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، يأتي ذلك على ضوء حرص الجانبين على التشاور المستمر وتعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة تحقيقاً للصالح العام.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة بكل حيادية وتجرد من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.

ونوه بحرص وزارة الخارجية على التواصل الدائم مع الهيئة في شأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا، وقد قام المستشار حسين حمزة في نهاية اللقاء بتسليم الوزير شكري درعاً تكريماً له، وانعكاساً للتعاون المثمر بين الجانبين.

جدير بالذكر، أنه قد رافق رئيس هيئة قضايا الدولة في اللقاء كل من المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار بدري مجلي رئيس المكتب الفني، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة.