والى: تطوير الحضانات على قمة أولويات الوزارة في 2019

26 ديسمبر 2018 - 05:11 م

اجتمعت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي بفريق عمل مشروع تنمية الطفولة المبكرة، ومسئولي الأسرة و الطفولة بالإدارات الاجتماعية لمحافظة القاهرة وهم يقوموا بمهام الإشراف و الترخيص للحضانات.

وقالت وزيرة التضامن أنها تعتبر أن مشروع تنمية الطفولة المبكرة أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في 2019 وأن الوزارة ستُولى هذا المشروع أهمية قصوى خلال الفترة القادمة لأنه يتعلق بمستقبل أطفال مصر وعملنا في هذا المشروع هو استثمار في مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل .

وأكدت والى أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص ولدينا اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات .

كما كشفت والى عن انتهاء الوزارة من وضع معايير للجودة سيتم تطبيقها وكذلك وضع منهج موحد وذلك بعد الانتهاء من تقييم حوالي 6500 حضانة في 6 محافظات تمثل محافظات المرحلة الأولى من المشروع كما أن الوزارة تأمل في أن يتم بناء قاعدة بيانات قوية تضم كل الحضانات بعد تقييمها وتصنيفها وفق قائمة بيضاء للحضانات الملتزمة وقائمة سوداء تضم الحضانات غير الملتزم بالمعايير والقواعد ويتاح لكل أسرة إن تختار من هذه الحضانات ما يناسبها .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تأثيرات مباشرة لهذا المشروع أهمها مساعدة المرأة على الخروج للعمل وان تجد مكان مناسب لاستقبال أطفالها فضلا عن خلق فرص عمل داخل الحضانات الجديدة أو من خلال الحضانات المنزلية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

كما كشفت وزيرة التضامن أن الوزارة تمتلك خطة للتنسيق بين الوزارات المعنية للتعامل مع الحضانات غير المرخصة الهدف منها منح تراخيص للحضانات التي تستطيع توفيق أوضاعها والقضاء على الحضانات غير المرخصة وخصوصا التي تمثل خطر على الأطفال .

ووجهت غادة والى رسالة إلى العاملين بإدارات الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بضرورة الاعتزاز بما يقدموه من جهد ينعكس إيجابيًا على حياة الناس وأنه لابد من بذل مزيد الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.