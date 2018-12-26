» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟

26 ديسمبر 2018 - 05:17 م

رددت الصحف الإسرائيلية، على الانباء المنتشرة حول تهديد النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بالرحيل من صفوف فريقه الريدز حال تعاقد ناديه مع الإسرائيلي مؤنس دبور مهاجم فريق سالزبورج النمساوي.

وكتبت صحيفة إسرائيل تتكلم بالعربية عبر "الفيسبوك": نتأسف لمشاهدة وسماع بأن هناك أشخاص تشجع محمد صلاح على الرحيل من ليفربول وتنادي بتشجيع اللاعب عن رفض استكمال مسيرته مع النادي حال التعاقد مع اللاعب مؤنس دبور.

وأضافت: هؤلاء الأشخاص يقحمون السياسة بالرياضة ونحن نتمني أن يكون هناك تعاون جيد بين اللاعبين في حالة انضمام دبور إلى ليفربول.

وتابعت: دبور واحد من أبرز اللاعبين في إسرائيل وهو واحد من اللاعبين العرب المهرة الذين يلعبون في أعرق الأندية الأوروبية.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن رغبة ليفربول في التعاقد مع مؤنس دبور مهاجم ريد بل سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل، تصطدم بتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، وذلك نظراً للحساسية التي سيخلقها ذلك التعاقد.

ونقلت الصحيفة عن «جيرازوليم بوست» الإسرائيلية أن صلاح رفض انضمام دبور للنادي وهدد بالرحيل عن الريدز في حالة إتمامها، وهو ما يدفع مسؤولو النادي الإنجليزي للتفكير في الأمر.

كانت شبكة سكاي سبورتس بالنمسا قد أشارت إلى تواجد باري هانتر كشاف فريق ليفربول لمراقبة مؤنس دبور للتفاوض لضمه كبديل قوي لروبرتو فيرمينو.

وكان دبور قد شارك في تسجيل 33 هدفا في 65 مباراة شارك بهم مع ناديه النمساوي وسبق له اللعب لأندية جراسهوبرز السويسري وماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وسبق للاعب دبور – من عرب 48 – المشاركة مع المنتخب الإسرائيلي في 13 مباراة دولية.

وسبق لليفربول التعاقد مع لاعبين إسرائيليين عبر تاريخه أمثال آفي كوهين ورنوي روسينثال ويوسي بن عيون.