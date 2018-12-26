«عرفات» يترأس الجمعية العامة لـ«المصرية لصيانة للطرق والمطارات»

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وزير النقل

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وزير النقل

الشركة المصرية

النقل والمطارات

ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات إحدي شركات وزارة النقل وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من حجم أعمال والذي يقدر بنحو 46 مليون جنية بالعام المالي السابق وما يتم تنفيذه حاليًا من حجم أعمال الصيانة للطرق والكباري والمطارات بنحو264مليون جنية علي الرغم من حداثة نشأتها نظرًا لكونها منفردة باستخدام معدات الصيانة للطرق والكباري والمطارات بالتكنولوجيا الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف ومعالجة سطح الرصف وتطبيق وتطوير نظم صيانه الطرق بوزارة النقل وخفض تكلفة صيانة الطرق بالدولة.

وقد أكد وزير النقل على أهمية فتح أسواق جديدة للشركة لاستمرار وزيادة الفائض المالي مشيرًا إلى أهمية عمل ما تنفذه الشركة من أعمال تساهم في رفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في صيانة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في الطرق.

وقد أسفرت الجمعية العامة عن عده قرارات منها، اعتماد القوائم المالية للشركة بفائض 1.1 مليون جنية وزيادة رأس المال بمبلغ 15 مليون جنية وإضافة نشاط الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والتوريدات.

يذكر أن شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي إحدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور وحفاظًا على أمن مستخدمي الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته، حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط وتتميز الشركة بتفردها من حيث المنتج والآلات والمعدات ونوعيتها وأسلوب عملها وتخصصها ومن حيث استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة باستخدام المستحلبات البيتومينية على البارد والتطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ و يتم تزويد العمالة بالشركة التدريب العالي والجودة المتميزة في العمل.


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