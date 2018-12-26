  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونيوكاسل يونايتد

محمد البلتاجي

مبارك: «أنقذت البلتاجى من يد الإسرائيليين»

اتهامات البلتاجي.. هل توقف انتهاكات العقرب؟

«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

مبارك

«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة "صفر"

الرئيس الأسبق مبارك

مبارك يطلب إذن الرئيس السيسى والقوات المسلحة

وليد أزارو

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام "أزارو"

عمرو أديب لساويرس: "لحافك محشي دولارات"

عمرو أديب لـ ساويرس: "لحافك محشي دولارات"

محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي

إسرائيل تدخل على خط أزمة «صلاح» واللاعب الإسرائيلى

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة

آخر الأخبار

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

السياحة الدينية: ميكنة إجراءات الحج والعمرة بالمملكة لمراقبة الصواب

#

الحكومة تتجه لتخفيض ساعات العمل

#

بالمستندات.. التحقيق مع 3 إعلاميين في شكوى «مرتضى»

#

"مدبولي" يرأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس المحافظين

الإخوان

مبارك

الجنايات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.

وينص القرار على أن ينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر في المشروع واعتماده، وأن يحل وزير المالية محل رئيس مجلس الوزراء في رئاسة اللجنة حال غيابه.

وبين القرار اختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة والتي تمثلت في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، واعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة، وإصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة، وإجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات المشاركة.

كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة العليا لشئون المشاركة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وأن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير المالية. كما أشار القرار إلى أنه في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تعد اللجنة العليا لشئون المشاركة تقريراً عن أعمالها متضمناً ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: لا تنتظروا العدالة من الأمم المتحدة
» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟
» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"
» البشير للمتظاهرين: لأقطعن أيديكم
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون لـ24 يناير
» مبارك: "لا أعرف واقعة خطف الضباط"
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل
» ترامب: أجلس وحيدًا في البيت الأبيض
» دواء للسرطان.. مضاعفات غير متوقعة
» مبارك: 800 مسلح تسللوا للحدود الشرقية

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات