الرئاسة: استكمال خطط التنمية في 2019

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المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة

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التنمية

بسام راضى

بشائر

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة تهدف خلال عام 2019 لاستكمال خطط التنمية والإصلاح، وبذل المزيد من العمل والجهد وتعميق الاستفادة من أفريقيا، والتركيز على الصحة والتعليم.

وأشار متحدث الرئاسة في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني بجانب ارتفاع معدلات التنمية، وانخفاض معدل البطالة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل.

وقال "راضي" إن عام 2018 شهد نجاحات كبيرة للغاية على مستوى الإصلاح الاقتصادي، الذي يعد الأساس في النهوض بالدولة.

وأضاف أن مشروع "بشائر الخير" بمثابة انتقال من حال غير مقبول إلى حال عصري، قائم على أحدث مستويات المعيشة بالعالم.

وأوضح أن المشروع جرى تأسيسه على أحدث المستويات، بحيث يتم تسكين العائلات في مساحات معقولة متضمنة جميع المفروشات مقابل إيجار شهري زهيد للغاية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف 600 ألف أسرة.

ولفت إلى أن "الرقم الذي ضمه المشروع غير مسبوق بالعالم، ولم نره في مصر على مدار 30 أو 40 عاما ماضية، ويأتى في إطار خطة التنمية الشاملة وتطوير بناء الإنسان".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، وتفقد الرئيس المشروع واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والتقى أسر الأهالي وشاهد عرضا رياضيا للبراعم، كما التقط الصور التذكارية مع الأهالي والمشرفين.


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