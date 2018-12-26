  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
الإخوان المسلمين

«جعلوني إخوانيًا».. القصة كاملة

الدعوة السلفية تدين تفجير الكنسية البطرسية

الدعوة السلفية لـ"السودانيين": الثورات خراب وضياع

اللواء عبدالسلام المحجوب والنائب طارق السيد

أول ظهور لـ"المحجوب" بعد شائعة وفاته

محمد البلتاجي

حبس البلتاجى عامين بسبب الضحك داخل المحكمة

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية غداً

محمد البلتاجي

مبارك: «أنقذت البلتاجى من يد الإسرائيليين»

اتهامات البلتاجي.. هل توقف انتهاكات العقرب؟

«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

مبارك

«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة "صفر"

فشل إنقاذ 15 عاملا عالقين بمنجم أغرقته المياه في الهند

عرب وعالم

غرق (أرشيفية)
غرق (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أغلى حفل زفاف في الهند

#

مسلحون يختطفون 15 فتاة فى النيجر

#

مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بالهند

#

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

أعلنت السلطات الهندية، الأربعاء، أن نقص المعدات كان وراء فشل محاولات إنقاذ 15 عاملاً علقوا داخل منجم فحم تغمره المياه منذ أكثر من أسبوعين، في ولاية "ميغالايا" شمال شرقي البلاد.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية، عن رئيس فرق الإنقاذ أس كي شاستري، قوله إن "نقص المعدات أعاقت محاولاتنا إنقاذ العمال العالقين في منجم الفحم الواقع في منطقة شرق تلال جاينتيا".

وأوضح أنه "من الصعب على الغواصين التدخّل حيث تحتاج عملية الإنقاذ الغوص إلى عمق 70 قدماً، إلا أن الإمكانيات الحالية تسمح للغواصين بالوصول إلى عمق 40 قدما فقط".

وأضاف أن "قوة أجهزة الضخ غير كافية، لم نستطع أن نقلّص منسوب الماء، بل ارتفع عقب هطول الأمطار الأخيرة".

وتابع: "لم نعثر حتى الآن على أي شخص، حياً أو ميتاً، لذا فإننا ننتظر الدعم من حكومة الولاية للقيام بعملية الإنقاذ".

وينتظر عمال الإنقاذ منذ أكثر من أسبوع، 10 مضخات بقوة 100 حصان لتصريف المياه، بحسب المصدر نفسه.

وقال المسؤولون للقناة ذاتها أن "هذه المضخات غير متوفرة لدى حكومة ميغالايا".

والعمال عالقون في النفق الضيّق منذ 13 ديسمبر الجاري، في ولاية "ميغالايا" النائية، منذ أن داهمته مياه نهر "ليتين" الفائضة بسبب الأمطار.

وكانت السلطات تعتقد أن عدد العمال 13، لكنها عادت وأوضحت أن عددهم 15.

ولم يجر أي اتصال مع العمال، غير أن زميلا لهم تمكّن من الخروج رغم فيضان الماء، وقال إن 5 آخرين تمكنوا من الخروج ما إن بدأ الماء يتدفق.

وأخذت القضية منحاً سياسياً بعد أن سلّط راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض، الضوء عليها، في تغريدة عبر "توتير"، بهدف لفت انتباه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للتحديات التي يواجهها فريق الإنقاذ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على نيوكاسل
» شخصيات عامة مصرية تتضامن مع انتفاضة الشعب السوداني
» البورصة تربح 7.7 مليار جنيه
» بالفيديو.. هدف «صلاح» أمام نيوكاسل
» نجم المنتخب الوطني يحتفل بزفافه
» السعودية تفاجئ العمالة الوافدة بقرار جديد
» أردوغان: لا تنتظروا العدالة من الأمم المتحدة
» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟
» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"
» البشير للمتظاهرين: لأقطعن أيديكم
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون لـ24 يناير

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية