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«الأعلى للإعلام» ينفي التصريح للشركات الخاصة بإقامة منصات إعلامية

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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

متابعات - خالد لشرقاوي

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أكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس لم يوافق على إقامة أي منصات إعلامية لأي من الشركات، وأنه لم يصدر أي تراخيص بذلك، فضلا عن أن لجنة التراخيص لم تتلق أي طلبات في هذا الصدد.

وأشار المصدر، في تصريحات، مساء الأربعاء، إلى المادة «72» من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام، وتنص على أن «يكون إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة على أراضى مصر والترخيص بها من حق المجلس الأعلى وحده دون غيره، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الشركات العاملة في هذا المجال مملوكة للدولة».

وأوضح المصدر أن من يقوم بإنشاء أي منصة إعلامية بالمخالفة للقانون يخضع للعقوبات المقررة بالقانون، ويحظر على الشركات الخاصة إنشاء مثل هذه المنصات التي يقتصر إنشاؤها على الشركات المملوكة للدولة، وبعد الحصول على ترخيص من المجلس.


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