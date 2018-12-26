27 ديسمبر الحكم على طعن المتهمين في اقتحام مركز شرطة أطفيح

26 ديسمبر 2018 - 05:37 م

قررت محكمة النقض في أولى جلساتها بحجز الطعن المقدم من 27 متهما على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبمعاقبة 9 آخرين بالسجن 5 سنوات وإلزام المتهمين الـ18 بدفع مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، كما ألزمت المتهمين جميعا بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت لقيامهم باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدى على قوات الشرطة، وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة لجلسة 27 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي فرجاني وعضوية المستشارين عبد الرسول طنطاوى ومحمد رضا ومحمد زغلول وعصام إبراهيم وهشام حسين ونادر خلف وتامر شومان وحسام جمعة وبسكرتارية محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود صبحي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.