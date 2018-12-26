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السعودية تفاجئ العمالة الوافدة بقرار جديد

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وكالات

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السعودية

عمالة

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن المملكة بصدد اتخاذ قرار بشأن مصير العمالة الوافدة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن ذلك القرار في غضون شهر.

وقال "القصبي"، في حوار مع قناة "روتانا خليجية"، إن دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، استكملت، وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء السعودي، مؤكدا أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.

وأضاف أن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن"، متابعًا أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".

يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أبلغ مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.


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