« مستقبل وطن» يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

26 ديسمبر 2018 - 05:43 م

كشف المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، عن أنه في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (إحنا معاك ) وقع محمد العريبي أمين الحزب بالغربية، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى.

وشهد حفل التوقيع حضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، كما تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية في محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين في المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.