  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
الإخوان المسلمين

«جعلوني إخوانيًا».. القصة كاملة

الدعوة السلفية تدين تفجير الكنسية البطرسية

الدعوة السلفية لـ"السودانيين": الثورات خراب وضياع

اللواء عبدالسلام المحجوب والنائب طارق السيد

أول ظهور لـ"المحجوب" بعد شائعة وفاته

محمد البلتاجي

حبس البلتاجى عامين بسبب الضحك داخل المحكمة

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية غداً

محمد البلتاجي

مبارك: «أنقذت البلتاجى من يد الإسرائيليين»

اتهامات البلتاجي.. هل توقف انتهاكات العقرب؟

«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

مبارك

«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة "صفر"

« مستقبل وطن» يوقع بروتوكولا لمحاربة الأمية بالغربية

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن: لا نكتفي بعرض المشاكل

#

مستقبل وطن ينظم حملة توعية لطلاب المدارس بأطفيح بأهمية النظافة

#

مستقبل وطن بالقاهرة ينظم الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة

#

«مستقبل وطن» يصدر قرارًا بتعيين «قنطوش» أمينًا عامًا مساعدًا للحزب

كشف المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل  وطن، عن أنه في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن واستكمالا لحملة (إحنا معاك ) وقع محمد العريبي أمين الحزب بالغربية، بروتوكول تعاون بين الحزب والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى.

وشهد حفل التوقيع حضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، كما تم وضع خطة طموحة للقضاء على الأمية في محافظة الغربية خلال ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات التي تهدف لتيسير الخدمات على المواطنين في المحافظات على كافة المستويات التعليمية أو الصحية أو المساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على نيوكاسل
» شخصيات عامة مصرية تتضامن مع انتفاضة الشعب السوداني
» البورصة تربح 7.7 مليار جنيه
» بالفيديو.. هدف «صلاح» أمام نيوكاسل
» نجم المنتخب الوطني يحتفل بزفافه
» السعودية تفاجئ العمالة الوافدة بقرار جديد
» أردوغان: لا تنتظروا العدالة من الأمم المتحدة
» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟
» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"
» البشير للمتظاهرين: لأقطعن أيديكم
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون لـ24 يناير

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية