» البورصة تربح 7.7 مليار جنيه

26 ديسمبر 2018 - 06:19 م

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 7. 734 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 4. 485 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 34. 1%، لينهي التعاملات عند مستوى 16. 12840 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 39. 0 %، ليبلغ مستوى 4. 672 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 71. 0%، ليبلغ مستوى 03ر1682 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 106 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، وحافظت 35 شركة على أسعار مستوياتها السابقة.