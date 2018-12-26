» شخصيات عامة مصرية تتضامن مع انتفاضة الشعب السوداني

26 ديسمبر 2018 - 06:37 م

تضامن عدد من الشخصيات العامة في مصر، مع انتفاضة الشعب السوداني، والتي بدأت منذ ما يقرب من 10 أيام.

وقال الموقعون في بيان لهم اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "نحن الموقعين والموقعات أدناه من شعب مصر، نعلن دعمنا الكامل لإخوتنا في جنوب وادي النيل في ثورتهم من أجل حياة كريمة، ودولة ديمقراطية".

وأضاف البيان :"ندين- نحن الموقعين- العنف المفرط الذي تعاملت به قوات عمر البشير مع المظاهرات والمسيرات السلمية، حيث سقط ما بين 22 و 37 شهيداً وعشرات الجرحى بالرصاص الحي".

واختتم: "نحيي ثورة الشعب السوداني العظيم، الذي أطاح بنظامين دكتاتوريين من قبل في 1964 و 1985، ونؤكد وقوفنا معها في 2018 حفظ الله السودان وشعبه".

وكان من ضمن الموقعين على بيان التضامن: "الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، أحمد رجب الأستاذ بجامعة هارفارد، أسعد طه كاتب صحفي وصانع أفلام وثائقية، والإعلامي باسم يوسف، بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والحقوقي جمال عيد، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان".

ومن ضمن الموقعين أيضا: "حابي جورج - عضو هيئة عليا- المصري الديمقراطي، حسن حسين- كاتب سياسي وروائي والممثل خالد أبو النجا، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق وخالد داوود صحفي ورئيس حزب الدستور سابقًا ،وخالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب".

وأيضا: "خالد علي - محام ومرشح رئاسي سابق ،خالد يوسف - مخرج سينمائي وعضو مجلس النواب، مصطفي كامل السيد الأستاذ بجامعةً القاهرة ود.عبدالجليل مصطفى - أستاذ بطب قصر العينى وداوود عبد السيد - مخرج سينمائي وريم ماجد – إعلامية وزياد أبو الفضل - حزب العيش و الحرية ( تحت التأسيس )وزياد العليمي - محام ونائب سابق