» شخصيات عامة مصرية تتضامن مع انتفاضة الشعب السوداني

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بيان

خالد داوود

الانتفاضة السودانية

شخصيات مصرية

 تضامن عدد من الشخصيات العامة في مصر، مع انتفاضة الشعب السوداني، والتي بدأت منذ ما يقرب من 10 أيام.

وقال الموقعون في بيان لهم اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "نحن الموقعين والموقعات أدناه من شعب مصر، نعلن دعمنا الكامل لإخوتنا في جنوب وادي النيل في ثورتهم من أجل حياة كريمة، ودولة ديمقراطية".

وأضاف البيان :"ندين- نحن الموقعين- العنف المفرط الذي تعاملت به قوات عمر البشير مع المظاهرات والمسيرات السلمية، حيث سقط ما بين 22 و 37 شهيداً وعشرات الجرحى بالرصاص الحي".

واختتم: "نحيي ثورة الشعب السوداني العظيم، الذي أطاح بنظامين دكتاتوريين من قبل في 1964 و 1985، ونؤكد وقوفنا معها في 2018 حفظ الله السودان وشعبه".

وكان من ضمن الموقعين على بيان التضامن: "الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، أحمد رجب الأستاذ بجامعة هارفارد، أسعد طه كاتب صحفي وصانع أفلام وثائقية، والإعلامي باسم يوسف، بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والحقوقي جمال عيد، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان".

ومن ضمن الموقعين أيضا: "حابي جورج - عضو هيئة عليا- المصري الديمقراطي، حسن حسين- كاتب سياسي وروائي والممثل خالد أبو النجا، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق وخالد داوود صحفي ورئيس حزب الدستور سابقًا ،وخالد عبد العزيز شعبان  عضو مجلس النواب".

وأيضا: "خالد علي - محام ومرشح رئاسي سابق  ،خالد يوسف - مخرج سينمائي وعضو مجلس النواب،  مصطفي كامل السيد الأستاذ بجامعةً القاهرة ود.عبدالجليل مصطفى - أستاذ بطب قصر العينى وداوود عبد السيد - مخرج سينمائي وريم ماجد – إعلامية وزياد أبو الفضل - حزب العيش و الحرية ( تحت التأسيس )وزياد العليمي - محام ونائب سابق


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