» شاهد..«الشناوي» و«كهربا» في إعلان ترويجي للقوات المسلحة

26 ديسمبر 2018 - 07:06 م

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلما دعائيا عن الخدمات الجديدة للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، من خلال المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد.

ويشارك بالفيلم كل من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، وحارس المرمى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

وتقدم إدارة التجنيد والتعبئة خدمات إلكترونية جديدة، على الموقع الإلكتروني، وذلك للتيسير على المواطنين، منها ربط منظومة أذونات السفر بمصلحة الجوازات، وكذا الخدمات التي تهم المواطنين والشباب سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، بالإضافة إلى بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج.