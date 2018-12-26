هكذا رد النواب على طلب تدريس النشيد الإسرائيلي بالمدارس

26 ديسمبر 2018 - 07:07 م

في سابقة هي الأولى من نوعها، اقترح النائب رياض عبدالستار، تدريس النشيد الوطني الإسرائيلي بالمدارس العربية؛ "حتى يُحدد كل مصري وعربي من هو عدوه ويستعد لمواجهته"، كما جاء في سياق مبرره.

رياض تساءل: "لماذا لا يدرس النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية كنوع من الثقافة والعلم بالشيء خير من الجهل به؟ ولماذا يضغطون علينا لتغيير مناهج التعليم لدينا وتعديل تفسير بعض الآيات القرآنية ولم يطرح يوماُ عليهم تغيير نشيدهم الوطني الرسمي؟ ولماذا اختار اليهود هذا النشيد لإسرائيل وهو يحمل شعارات دينية بغيضة".

وكتب النائب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فلنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة للنشيد القومي الإسرائيلي الذي يعزف في المناسبات والأعياد وعند استقبال الرؤساء والسفراء في إسرائيل (ومن ضمنهم سفراء عرب)".

وتابع: "تدريس هذا النشيد يعد نوعًا من أنواع الثقافة والعلم بالشيء، وعلينا التعرف بدقة على مفردات هذا النشيد العنصري الذي يضطر بعض سفرائنا إلى ترديده والبعض يردده دون وعي بكلماته، وتمنى أن تجد دعوته صدى لدى الحكومات العربية".

واختتم عبدالستار، التدوينة بنشر النشيد الإسرائيلي باللغة العبرية، أعقبه بترجمة حرفية للنشيد باللغة العربية، متسائلاً: "سؤال يستحق الطرح من هم الإرهابيون الأصليون وأساتذة قطاع الرؤوس والدمويون والمتطرفون؟ هل هم المسلمون أم اليهود؟".

خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25-30"، وصف دعوة تدريس النشيد الوطني بأنها "دعوة للتخريب وتدمير عقول المواطنين والطلاب بالمدارس".

وأوضح لـ"المصريون" أن المقترح لا فائدة منه على الإطلاق، ولن يساعد على معرفة ما يفكر فيه العدو، خاصة أن هناك طرقًا عدة يمكن الوصول من خلالها لهذا القصد –أي ما يفكر فيه العدو- معتبرًا ذلك محاولة نحو "صهينة الدولة المصرية".

واعتبر أن "تدريس النشيد الوطني العبري يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني المغتصب، وأن له دولة وشرعية"، متابعًا: "أنا لا أعترف به ومن المفترض أنه ليس له وجود أو شرعية؛ فبالتالي هذه الدعوة لا تجوز على الإطلاق".

فيما قال خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن "هذه الدعوة لا تخرج عن كونها "افتكاسة" غير مسبوقة، وهذه الدعوة ستقابل بالرفض برلمانيًا وشعبيًا".

وأضاف لـ "المصريون"، أن غالبية الطلاب لا يعلمون معنى النشيد الوطني المصري، وبالتالي الأولى من ذلك المطالبة بتعليم المصريين معنى النشيد الوطني المصري وتعريف كل جملة فيه.

وفيما وصفها بأنها "دعوة غريبة ومثيرة"، تساءل: "ما الفائدة التي ستعود على الطالب المصري بعد حفظه أو إطلاعه على النشيد العبري؟ وهل جهل به يضر بالأمة العربية ضررًا بالغًا للدرجة التي يجب أن يعرفه؟".

عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أعرب عن رفضه لأي عمل عدائي يقوم به العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو ينال منه بأي شكل من الأشكال، وهذا لا جدل ولا نقاش فيه.

من جانبها، أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفضها للمقترح، مشددة على أن نتائج الأمر تتنافى مع الهدف من تدريسه.

وأوضحت، أن "هذا الأمر مرفوض تمامًا، لا سيما أن الطلبة في مراحل التعليم المختلفة لا يتخطون 18 عامًا، ومن ثم لا يجوز تدريس النشيد الإسرائيلي لهم".

عضو لجنة التعليم، أشارت إلى أن "المناهج التعليمية في مصر تتناول الأمر، من خلال تدريس التاريخ بين مصر وإسرائيل، والحروب التي دارت بينهما، من خلال معلومات صحيحة أرخها المؤرخون".