داعية سلفي لـ"التنويريين": إلى مزابل التاريخ

26 ديسمبر 2018 - 07:31 م

هاجم حسين مطاوع، الداعية السلفي، التنويريين، مشيرا إلى أنهم يعتمدون في منهجهم على الهجوم على الدين الإسلامي، إلا أن "نهايتهم مزابل التاريخ"، حسب قوله.

وأوضح مطاوع، في بيان له، خمسة شروط أساسية لكي تكون تنويريا مجددا وهي: "أولا أن تطالب بالاختلاط بين الجنسين وكشف وجه المرأة ورجعية وتخلف من يلبسن الحجاب ويلتزمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم".

ثانيا: "انتقد أو هاجم الدين الإسلامي بطرق غير مباشرة من خلال بعض المسميات مثل الخطاب الديني، والمؤسسات الدينية، والإسلاموية الصحوية، والسلفية، والأسلمة، وتنقية التراث، ولا تنسى أيضا أن تبرر هجومك هذا وانتقادك على أنه مكافحة للإرهاب والتطرف والتشدد، وأن المقصود نقد الفكر الإسلامي وليس الإسلام, ولا مانع أيضا من الانتقائية لما يعجبك في الإسلام من عدل ومساواة واكتب عنه".

ثالثا: أن تكثف من هجومك على المملكة العربية السعودية واحتضانها للفكر الوهابي السلفي وتصديره واستخدام أموال البترودولار لهذا الغرض.

رابعا: أن تربط تقدم الغرب العلمي والتقني بالاختلاط وكشف الوجه والسينما والروايات الإباحية ، وأن تهاجم العلماء والدعاة وكل من يحمل فكر ديني وتتبع زلاتهم وضخمها وحملهم مسؤولية كل خطايا المجتمع بما في ذلك خسارة فريق بمباراة ولا تنس أيضا تحريض وتأليب الدولة عليهم.

خامسا: "كل من يخالفك فيما سبق لا بد أن تصفه بالظلامي الإرهابي المتخلف المتحجر المتكلس المتشدد عدو الحرية والنجاح والتقدم عدو التنمية والحياة".

وأضاف الداعية السلفي "إن فعلت ذلك كله نبارك لك هذا الاتجاه التنويري التحضري التقدمي والذي سيؤهلك للحصول على عمود في الصحيفة الفلانية لتصبح باحثا في شؤون الجماعات، وأن تتسابق كل الصحف لإغرائك بالعروض مما يجعل الصحيفة الأم تخصص الصفحة الأخيرة أو ما قبلها لك وحدك لا شريك لك , كيف لا وأنت تحمل هم تنوير مجتمعك ، كما تركض وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة وراء تصريحاتك وكتاباتك وتجعلك ضيفا دائما في برامجها".

وتابع: "ضف إلى ذلك زيادة متابعيك ومحبيك من كل من يريد الانحلال من دينه لتصبح مثلا أعلى لكل هؤلاء ومرجعا يرجعون إليه في حربهم على دين الله".

واختتم: "بعدها نبشرك بأن مصيرك بعد موتك كما كان مصير كل من عادى دين الله من قبل (مزابل التاريخ)".