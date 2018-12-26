دجلة يتخطى الجونة بهدفي «هلال» و«محمود»

26 ديسمبر 2018 - 07:40 م

فاز وادي دجلة على مضيفه الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى.

وفي الشوط الثاني نجح محمد هلال في إحراز الهدف الأول لدجلة في الدقيقة 79، ثم أضاف محمد محمود الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده إلى 20 نقطة ليقفز بهم للمركز العاشر، بينما توقف رصيد الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.