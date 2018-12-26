» الحكومة تدرس اقتراض 473 مليار جنيه

خالد الشرقاوي
تدرس وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 750 .473 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير - مارس) من العام المالي الحالي 2018 / 2019.
وذكرت الوزارة - في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم - أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 3 و6 و9 و12 شهرا بقيم 5 .110 و750 .113 و5 .110 و250 .120 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم - أيضا خلال ذات الربع - طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2021 ) بقيمة 750 .5 مليار جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2023 ) بقيمة 250 .5 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 250 .4 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 5 .3 مليار جنيه.
وتعد أذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض.
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