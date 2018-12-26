محافظ الجيزة: رصف طريق "برقاش - بنى سلامة" بتكلفة 6,5 مليون جنيه

26 ديسمبر 2018 - 07:50 م

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية لمشروعات الرصف الجارى تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من تنفيذ الأعمال بكفاءة ووفق الجدول الزمنى المحدد.

وأشار راشد إلى انه تم الانتهاء من رصف طريق برقاش بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر بتكلفة 6,5 مليون جنيه، حيث تمت توسعة الطريق وإزالة التعديات من الجانبين ودعمه بأعمدة إنارة ورفع كفاءته بالكامل.

ووجه المحافظ خلال متابعته مشروعات الرصف بزيادة التخصيص المالى لرصف طريق مدخل قرية المنصورية الممتد بين جسر ترعة المنصورية وجسر ترعة المريوطية بطول 2,5 كم وبعرض يتراوح بين 10 و20 مترًا ليصل إلى 9,5 مليون جنيه لرصف الطريق بأكمله، مؤكداً إزالة اى إشغالات أو تعديات من نهر الطريق ودعمه بأعمدة إنارة إضافية للتسهيل على مستخدمي الطريق.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر برفع مستوى النظافة وتكثيف أعمال رفع المخلفات والرتش وتجريد الطرق ودعمها بصناديق قمامة إضافية.

وتفقد المحافظ مشروع صوامع بنى سلامة والذى تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيداً بالمجهودات التى تم بذلها من قبل الوزارة للانتهاء من المشروع .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بمراكز ومدن منشأه القناطر وأوسيم وحى الوراق رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوى مدير مديرية الطرق بالمحافظة .

وقد قرر المحافظ خلال جولته أحاله رئيس قرية برطس بمركز ومدينة أوسيم للتحقيق، وذلك لتدنى مستوى النظافة بالقرية .