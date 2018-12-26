وكيل «جيرالدو»: «القيعي» سلك طرقا غير مشروعة

26 ديسمبر 2018 - 07:58 م

كشف هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، المنتقل حديثًا للأهلي، كواليس مفاوضات القلعة الحمراء لضم اللاعب الأنجولي من ناديه بريميرو دي أوجوستو.

وانضم جيرالدو لصفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف قادما من أول أغسطس الأنجولي بعد تألقه في دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

وصرح صالح عبر برنامج كورة كل يوم بالقناة الأولى: "أنا الوكيل المعتمد لجيرالدو في الدول العربية وعقد الوكالة يمتد بيننا حتى عام 2021، وكنت حلقة التواصل الأولى في انتقال اللاعب إلى الأهلي من خلال مفاوضات مع مدير التعاقدات السابق محمد فضل أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضي".

وأضاف: "بعد خسارة الأهلي لدوري الأبطال، تواصل معي فضل فهو شخصية مميزة ويعمل باحترافية شديدة، وأرسل لي ورقة للحصول على توقيع اللاعب برغبته في اللعب للأهلي.

وأوضح: "النادي الأنجولي كان متمسكا للغاية بجيرالدو، وبذلت محاولات عديدة لإقناع رئيس النادي ونائبه لترك اللاعب وفي النهاية تم الاتفاق على بيعه مقابل مليون دولار وكانت هناك أندية أخرى رغبت في ضمه مثل الترجي والنجم الساحلي".

واستدرك: "إلا أنني فوجئت بأن عدلي القيعي يرفض إرسال العرض المالي لنادي بريميرو دي أوجوستو، وأبلغني أنه سيسافر مباشرة إلى أنجولا في الوقت الذي لا توجد سفارة لأنجولا في تونس".

وواصل: "أحترم الأهلي وعلى استعداد للقدوم إلى مصر للتفاوض حول نسبتي بالحصول على 10% من قيمة الصفقة، رغم أن القيعي أدار الصفقة من وراء ظهري واستعان بلاعب الأهلي السابق جيلبرتو، بل وخرج عبر قناة الأهلي ليعلن أنني لست وكيل جيرالدو، فهي مزاعم غير صحيحة".

واستطرد: "لقد استعان أيضا بوالد اللاعب الذي يستشيره جيرالدو في كل أموره ولكنه ليس وكيله المعتمد كما ذكر عدلي القيعي".

وأتم تصريحاته: "اللاعب ينتهي تعاقده بانتهاء الموسم الجاري، وكان من الممكن أن يوقع للأهلي مجانا في يناير المقبل".

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.