  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
مبارك

دفاع «الإخوان» عن شهادة «مبارك»: لا تسمن ولا تغني من جوع

مبارك

قيادي إخواني: الإخوان نادمون على رحيل «مبارك»

خاشقجي

تفاصيل جديدة في مقتل خاشقجي

الكنيست الإسرائيلي

رسميًا.. إسرائيل تجرم الدعارة

حسين مطاوع

داعية سلفي لـ"التنويريين": إلى مزابل التاريخ

أرشيفية

هكذا رد النواب على طلب تدريس النشيد الإسرائيلي بالمدارس

غارة - أرشيفية

إصابة مسؤولين من "حزب الله" في غارات إسرائيلية

الإخوان المسلمين

«جعلوني إخوانيًا».. القصة كاملة

الدعوة السلفية تدين تفجير الكنسية البطرسية

الدعوة السلفية لـ"السودانيين": الثورات خراب وضياع

اللواء عبدالسلام المحجوب والنائب طارق السيد

أول ظهور لـ"المحجوب" بعد شائعة وفاته

مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي

آخر الأخبار

مصر
مصر

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

إجراء الكشف على 16 مليون مواطن في مبادرة«فيروس سي»

#

مطالبات بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات

#

إعلان مصر تحقيق الاكتفاء من الغاز يفاجئ الجميع

#

خروج 5 مليارات دولار من مصر في آخر 3 أشهر

 بناء على مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجهت الحكومة المصرية دعوة إلى 27 من أسر ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب اليابان في يوليو الماضي، حيث تستضيفهم مصر حاليا خلال الفترة من 23 – 30 ديسمبر 2018.

وصرح أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، بأن المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس تعبر عن عمق أواصر الصداقة والتضامن من جانب الشعب والحكومة المصرية تجاه أسر المتضررين من كارثة الفيضانات التي وقعت باليابان. وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بإعداد برنامج حافل ومتنوع للوفد الياباني الزائر، يتضمن زيارات لبعض المعالم السياحية والثقافية الرئيسية بأنحاء البلاد، مضيفا أن السفارة قامت بالتنسيق مع وزارة الخارجية اليابانية والسلطات المحلية بالمحافظات اليابانية المتضررة لترشيح المواطنين اليابانيين المستفيدين من هذه الدعوة.

تجدر الإشارة إلى أن اليابانيين من أكثر الشعوب شغفاً بالحضارة والآثار المصرية، وقد شهدت السياحة اليابانية إلى مصر زيادة ملحوظة خلال النصف الثاني من عام 2018، وذلك في أعقاب قرار الحكومة اليابانية بتخفيف تحذيرات السفر إلى مصر، وإعادة تسيير رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وطوكيو في عام 2017، وتعزيزها لتكون بمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من ديسمبر 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد
» تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي
» مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي
» 22 % من تلاميذ مصر مصابون بالأنيميا
» «كلوب»: لا أتابع الأندية الأخرى.. وجماهير ليفربول «خدعتني»
» رقم جديد لـ«صلاح» في الدوري الإنجليزي
» شاب يشعل النار في نفسه خلال مواجهات مع الأمن
» الحكومة تدرس اقتراض 473 مليار جنيه
» غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
» شاهد..«الشناوي» و«كهربا» في إعلان ترويجي للقوات المسلحة
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية