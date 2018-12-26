«جوارديولا»: ليفربول يستحق التواجد في الصدارة

26 ديسمبر 2018 - 09:03 م

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، عن خسارة فريقه الثانية على التوالي أمام ليستر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال "جوارديولا" في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "ليفربول وتوتنهام يستحقان ما حققاه، لقد فازا في مبارياتهم، ونحن لم نفز، الفجوة بيننا تزايدت".

وأضاف: "في الموسم الماضي كانت لدينا فجوة كبيرة مع الفرق الأخرى، هذا الموسم ليفربول وتوتنهام جيدان للغاية".

وواصل: "لقد انتهينا من النصف الأول من الموسم، لدينا نقاط كافية تؤهلنا لأن نتصدر ولكن الفرق الأخرى تحقق المزيد، هم أفضل منا في الوقت الحالي".

مانشستر سيتي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي في البطولة، اليوم، بسقوطه أمام فريق ليستر بهدفين مقابل هدف، واحتل السيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.