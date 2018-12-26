» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد

26 ديسمبر 2018 - 09:24 م

أعلن وزير الدّاخلية التونسي، هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء، أن بعض مدن البلاد شهدت، في اليومين الماضيين، احتجاجات "محدودة"، تهدف إلى تخريب الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال الوزير، في تصريحات إعلامية أدلى بها، على هامش انعقاد مؤتمر خصص لتوقيع اتفاق بين وزارة الداخلية، وهيئة مكافحة الفساد بالبلاد (دستورية مستقلة)، بمقر الوزارة بالعاصمة تونس إن "مدنا ومناطق شهدت، في الليلتين الماضيتين، بعض التحركات (احتجاجات)".

وأضاف: "حتى وإن كانت (الاحتجاجات) محدودة، فإنها تسعى إلى المسّ بالممتلكات العامة والخاصة، واستهدفت التجهيزات وكاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لحماية المواطن بالأساس".

ووفق الفوراتي، جرى إيقاف 13 شخص في القصرين (غرب)، على خلفية "أعمال تخريبية"، متوعّدا بمعاقبة "جميع المخربين".

وتابع أنه تم أيضا ضبط سيارة مستأجرة، بمنطقة "فوسانة"، بمحافظة القصرين، كان الأشخاص الذين على متنها (دون تحديد)، "يسلّمون محتجين أموالا وبطاقات شحن للهواتف الجوالة".

وأشار الفوراتي، إلى أن "سيجري تتبع ومعرفة من يقف وراء هذه التصرفات".

كما اعتبر أنّ "التحركات الاحتجاجية السلمية النهارية مسموح بها، طالما لم تخرج عن الإطار القانوني"، مشددًا على أن وزارته "تؤطرها وتحميها".

وليل الإثنين والثلاثاء، فرّقت قوات الأمن العشرات من المحتجين، حاولوا إغلاق الطرقات الرئيسية في مدينة القصرين، وذلك على خلفية إقدام مصور تلفزيوني على إضرام النار في جسده.

وتوفي المصور الصحفي في قناة خاصة، عبد الرزاق الزرقي، الإثنين، إثر إضرام النار في جسده في "ساحة الشهداء" بالقصرين؛ احتجاجًا على أوضاعه الاجتماعية.

وتنديدا بالحادثة، شهدت مدن تونسية، بينها طبربة بمحافظة منوبة (غرب العاصمة)، تحركات واحتجاجات ليلية.

وتأتي الاحتجاجات والأحداث قبل وقت قصير من الذكرى السابعة للثورة، والتي تصادف 14 يناير/ كانون الثاني 2019، تخليدا لحراك شعبي مناهض لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ومنادٍ بالعدالة الاجتماعية والتنمية والكرامة.

واندلعت شرارة الثورة الأولى في تونس من محافظة "سيدي بوزيد" وسط البلاد، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في كامل البلاد، لتسقط النظام في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بهروب بن علي، إلى السعودية.