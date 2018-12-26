«المحافظين» يصدر قرارًا بتشكيل لجنة المرأة المركزية برئاسة داليا فكري

26 ديسمبر 2018 - 09:29 م

أصدر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قرارا بتشكيل لجنة المرأة المركزية بالحزب، واختيار داليا فكري رئيسا للجنة، ومروة محمود وغادة حسن وكيلتين للجنة.

كما تم اختيار كل من أعضاء للجنة وهم محمود سلامة، وغادة الدجوي، ورغدة حمدي، ولبنى السيد، وميار نجم ورشا محمد.

الجدير بالذكر إن داليا فكري، صحفية وروائية ورئيسة قسم المرأة ومدير تحرير ببوابة القاهرة، ومؤسسة مبادرة صرخة لمناهضة التحرش وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والأطفال، ومدربة صحافة المرأة بأكاديمية أرسينوي للترجمة والتدريب والاستشارات، وكاتبة مقالات بعدد كبير من المواقع الخاصة بالمرأة منها الحب ثقافة التابع للإذاعة الهولندية، وكاتبة بموقع قل ومصريات ولها وجوه أخرى واحكي، وعن قضايا المرأة أصدر لها مؤخرا رواية "تاليا ورفيق" التي تناقش قضايا النساء تحت إطار درامي يهدف للتركيز على نفسية المرأة وتأثير المشاكل الأسرية والمجتمعية عليها.