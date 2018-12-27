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مدرب الأسد الذي ظهر بكليب "بشرى" يكشف مفاجأة غريبة عنه

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أحمد عادل شعبان

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الاسد

كشف محمد سيد الحلو - مدرب الأسد الذي ظهر في كليب المطربة بشرى - مفاجأة عنه ، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي إصابات مثلما قال نشطاء مهتمون بحقوق الحيوان.

وأضاف "الحلو" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب على قناة المحور: "قمنا بتخدير الأسد لمدة نصف ساعة فقط تحت إشراف من أطباء بحديقة حيوان الجيزة".

وأضاف: "العلامات الحمراء التي ظهرت على الأسد ليست إصابات مثلما قال البعض وإنما قمنا بوضع (مكياج) له لكي يناسب الكليب".

وتابع: "نحن نعامل الحيوانات أفضل معاملة داخل السيرك ولن نسمح أبدًا بإيذائها".

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