مدرب الأسد الذي ظهر بكليب "بشرى" يكشف مفاجأة غريبة عنه

27 ديسمبر 2018 - 08:40 ص

كشف محمد سيد الحلو - مدرب الأسد الذي ظهر في كليب المطربة بشرى - مفاجأة عنه ، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي إصابات مثلما قال نشطاء مهتمون بحقوق الحيوان.



وأضاف "الحلو" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب على قناة المحور: "قمنا بتخدير الأسد لمدة نصف ساعة فقط تحت إشراف من أطباء بحديقة حيوان الجيزة".



وأضاف: "العلامات الحمراء التي ظهرت على الأسد ليست إصابات مثلما قال البعض وإنما قمنا بوضع (مكياج) له لكي يناسب الكليب".



وتابع: "نحن نعامل الحيوانات أفضل معاملة داخل السيرك ولن نسمح أبدًا بإيذائها".



