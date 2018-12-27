  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
ارشيف

ظهور أولى صفقات الأهلي فى ملعب "التتش"

إدانات واسعة.. صحفيون عرب في إسرائيل

إدانات واسعة.. صحفيون عرب فى إسرائيل

السيدة

حبس السيدة المتحرشة بقرد المنصورة 3 سنوات

صلاح

صحيفة إنجليزية: "صلاح" مهدد بالإيقاف

مصرع 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في انهيار عقار بسوهاج

مصرع سيدة وابنتها في انهيار عقار بالإسكندرية

مقتل 50 طفلا جندهم الحوثي للقتال

مقتل 50 طفلاً جندهم الحوثي للقتال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس يوافق على قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

حسام غالي

حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلي الحرس الثوري

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلى الحرس الثوري

نجل القذافي : هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

نجل القذافي: هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

قصة المصحف العزيز على قلب "فريد الأطرش" وعلاقته بوفاته

الصفحة الأخيرة

فريد الأطرش
فريد الأطرش

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها

#

هكذا علق شقيق ياسمين عبد العزيز على طلاق شقيقته

#

شاهد.. أول صور لـ"الفيشاوي" بعد خضوعه لعلاج السرطان

#

رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلق على تصريحات «صفاء الهاشم»

فريد الاطرش

سامية جمال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو نادرًا للراقصة المصرية سامية جمال تحكي فيه عن قصة طريفة حدثت بينها وبين الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وقالت "سامية" في اللقاء إن قصة حب جمعتها بالموسيقار الراحل في بداية حياتهما الفنية لكنها لم تُكلل بالزواج وإن ظل الاحترام سائدًا بينهما .

وأضافت: "كنت أستمع لفريد الأطرش في الإذاعة منذ كنت صغيرة وكان صوته يعجبني ولأن أسرتي لم تكن تملك مذياعًا فكنت أخرج للشارع لكي أستمع إليه ، وفي عام 1940 كنت أعمل في كازينو بديعة مصابني ، وهناك رأيت مجلة عليها صورة فريد فلم أصدق نفسي ، وحرمت نفسي من الطعام واشتريت 10 مجلات لكي أحتفظ بصورته عندي".

وتابعت: "بعدها وقفت مع طفل صغير وجعلته يرى المجلة وسألته: صورة من هذه؟ لكن الطفل كان صغيرا فلم يستطع الإجابة ، وبعدها سمعت شخص خلفي يقول: "دي صورتي أنا" ، نظرت للخلف فوجدته فريد الأطرش فلم أتمالك نفسي وأغشي علي".

واستدركت: "قبل وفاته بشهرين ذهبت لزيارته ووجدته متشائما وقال لي إن شيئا سيئًا سيحدث له واستغربت كلامه".

وأضافت: "سألته عن أسباب اعتقاده الذي كان غريبا بالنسبة لي فقال لي إنه كان يحتفظ بأحد المصاحف منذ عام 1942 ولا يفارقه أبدًا ، وأن هذا المصحف كان يحميه ويعتقد أنه لو ضاع منه فسوف يتعرض لشيء كبير ، وأشار لي إلى أن المصحف المذكور ضاع منه منذ أيام وأنه متأكد من حدوث أمر مفزع" .. مضيفة: "وبعدها توفي بالفعل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» غرة شهر جمادى الأولى الإثنين 7 يناير
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «بتروجت»
» مفارقة غريبة وراء "سيلفي" فتحي عبد الوهاب المثير للجدل
» قصة المصحف العزيز على قلب "فريد الأطرش" وعلاقته بوفاته
» تعليق صادم من تامر أمين على واقعة زواج فتاتين مصريتين مثليا
» ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع
» وفاة مطرب داخل السجن بالشرقية
» "ليالي" تطلب الخلع من زوجها بائع الخمور: حاسة إني مش متجوزة
» قصة الصبي الأمريكي العائد من الموت
» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد
» تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية