الطلائع يستعد لإنبي بدون مدربه

27 ديسمبر 2018 - 09:34 ص

يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته، بعد راحة سلبية 3 أيام بعد الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

ويتدرب الطلائع استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها 9 يناير المقبل، فى غياب البلجيكى لوك ايميل المدير الفني للفريق الذى غادر لبلاده لقضاء إجازة الكريسماس على أن يعود السبت المقبل.

ويقود مران اليوم الثلاثي محمد جودة المدرب المساعد لطلائع الجيش والتونسي زيد بن حمودة مخطط الأحمال وسيد السويركي مدرب حراس المرمى.