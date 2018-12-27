  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
ارشيف

ظهور أولى صفقات الأهلي فى ملعب "التتش"

إدانات واسعة.. صحفيون عرب في إسرائيل

إدانات واسعة.. صحفيون عرب فى إسرائيل

السيدة

حبس السيدة المتحرشة بقرد المنصورة 3 سنوات

صلاح

صحيفة إنجليزية: "صلاح" مهدد بالإيقاف

مصرع 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في انهيار عقار بسوهاج

مصرع سيدة وابنتها في انهيار عقار بالإسكندرية

مقتل 50 طفلا جندهم الحوثي للقتال

مقتل 50 طفلاً جندهم الحوثي للقتال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس يوافق على قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

حسام غالي

حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلي الحرس الثوري

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلى الحرس الثوري

نجل القذافي : هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

نجل القذافي: هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

خوفًا على "ميلانيا".. ترامب فى زيارة سرية للعراق

عرب وعالم

خوفا علي "ميلانيا".. ترامب في زيارة سرية للعراق
خوفا علي "ميلانيا".. ترامب في زيارة سرية للعراق

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

زيارة "ميلانيا" للقاهرة تثير أزمة بأمريكا

#

السفارة الأمريكية تشكر مصر على استضافتها قرينة ترامب

#

زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة الأهرامات أكبر دعاية لمصر

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة سرية إلى العراق للاطمئنان على القوات العسكرية في ليلة عيد الميلاد.

وكتبت ساندرز علي توتير إن "إن الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

بينما أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته إلى العراق، معربا عن "حزنه الشديد" لحاجته لكل هذه السرية للقاء الجنود الأمريكيين هناك.

وفي زيارة مفاجئة وسريعة إلى العراق بعد انتقادات كثيرة طالته بسبب عدم قيامه يوما بزيارة لجنود أمريكيين في الخارج، قال ترامب إنه كان قلقًا بشأن القيام بالرحلة.

وأضاف: "كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيًا.. كان لدي مخاوف حول السيدة الأولى".

وأشار ترامب إلى أنه "من المحزن جدًا عندما تنفق 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط ويتطلب الذهاب إلى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات حولك، وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخل سالما".

وأتت رحلة ترامب بعد قراره المفاجئ بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا بحجة أن تنظيم داعش .

وكان ترامب قد وصل أمس الأربعاء إلى العراق لتفقد الجنود الأمريكيين، وهي أول زيارة يقوم بها ترامب لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» غرة شهر جمادى الأولى الإثنين 7 يناير
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «بتروجت»
» مفارقة غريبة وراء "سيلفي" فتحي عبد الوهاب المثير للجدل
» قصة المصحف العزيز على قلب "فريد الأطرش" وعلاقته بوفاته
» تعليق صادم من تامر أمين على واقعة زواج فتاتين مصريتين مثليا
» ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع
» وفاة مطرب داخل السجن بالشرقية
» "ليالي" تطلب الخلع من زوجها بائع الخمور: حاسة إني مش متجوزة
» قصة الصبي الأمريكي العائد من الموت
» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد
» تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية