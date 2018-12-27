» غرة شهر جمادى الأولى الإثنين 7 يناير

27 ديسمبر 2018 - 10:08 ص

كشفت البحوث الفلكية، عن أن هلال شهر جمادى الأولى يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 28 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 7 يناير 2019 .

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 29 من ربيع الآخر 1440 هجريًا الموافق 5 يناير لعام 2019 "يوم الرؤية" فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية "يوم السبت" فى مكة المكرمة بـ25 دقيقة، وفى القاهرة بـ 24 دقيقة، وفى باقى المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 23 و 24 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 17 و 35 دقيقة .

ووفقًا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجريًا فلكيًا يوم الإثنين 7 يناير لعام 2019.