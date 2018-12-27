صحيفة إنجليزية: "صلاح" مهدد بالإيقاف

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قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مهدد بالغياب عن مباراتي أرسنال ومانشستر سيتي المقبلتين بسبب عقوبة الإيقاف.

وأشارت الصحفية، إلى أن غياب "صلاح" هيّ العقوبة المقررة لمن يتم ثبوت خداعه لحكم المباراة، بعدما حصل نجم ليفربول على ركلة جزاء في مباراة نيوكاسل.

وأضافت الصحيفة، أن لجنة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ستجتمع اليوم الخميس، لمناقشة تقرير الحكم جراهام سكوت ومعرفة إذا كان صلاح قد خدع حكم المباراة من عدمه.

وكشفت الصحيفة، أن صلاح من حقه إنكار تهمة سوء السلوك إذا تعرض لعقوبة الإيقاف.

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