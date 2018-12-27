  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
ارشيف

ظهور أولى صفقات الأهلي فى ملعب "التتش"

إدانات واسعة.. صحفيون عرب في إسرائيل

إدانات واسعة.. صحفيون عرب فى إسرائيل

السيدة

حبس السيدة المتحرشة بقرد المنصورة 3 سنوات

صلاح

صحيفة إنجليزية: "صلاح" مهدد بالإيقاف

مصرع 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في انهيار عقار بسوهاج

مصرع سيدة وابنتها في انهيار عقار بالإسكندرية

مقتل 50 طفلا جندهم الحوثي للقتال

مقتل 50 طفلاً جندهم الحوثي للقتال

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس يوافق على قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

حسام غالي

حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلي الحرس الثوري

طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلى الحرس الثوري

نجل القذافي : هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

نجل القذافي: هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

الديهي: "الرئيس يهتم بصحة المصريين لأنها أمن قومي"

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«الديهي»: السيسي لديه اهتمام كبير بصحة وتغذية المصريين

#

تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله

#

الديهي: تركيا تشعر بالرعب من التحركات المصرية

#

«الديهي» للمصريين: «آن لكم أن ترفعوا رؤوسكم»

السيسي

تن

الديهى

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السمنة المفرطة التي يعاني منها المصريون.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، الرئيس السيسي يهتم للغاية بصحة وتغذية المصريين لأنها أمن قومي للبلد.

وتابع "الديهي"، أن كل خطوة تقوم بها مصر من أجل تقدمها ورفعتها يتم السخرية منها، قائلاً: "كل كلمة بتصدر عن السيسي وراءها دراسات ومعلومات وبيانات، فمينفعش نلاقي كل شوية واحد بيستظرف ويتكلم علي موضوع السمنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» غرة شهر جمادى الأولى الإثنين 7 يناير
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «بتروجت»
» مفارقة غريبة وراء "سيلفي" فتحي عبد الوهاب المثير للجدل
» قصة المصحف العزيز على قلب "فريد الأطرش" وعلاقته بوفاته
» تعليق صادم من تامر أمين على واقعة زواج فتاتين مصريتين مثليا
» ننشر أسماء ضحايا حادث دمنهور المروع
» وفاة مطرب داخل السجن بالشرقية
» "ليالي" تطلب الخلع من زوجها بائع الخمور: حاسة إني مش متجوزة
» قصة الصبي الأمريكي العائد من الموت
» "الداخلية" التونسية: الاحتجاجات تسعى إلى تخريب البلاد
» تعثر صفقة انتقال «فتحي» إلى الأهلي

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية