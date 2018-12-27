حبس السيدة المتحرشة بقرد المنصورة 3 سنوات

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متابعات - الدويني فولي

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قضت محكمة جنح أول المنصورة، بالسجن 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد، بعد ثبوت تهمة التحريض على الفسق والفعل الفاضح بالطريق العام عليها.

وكانت مباحث قسم حماية الآداب بمديرية أمن الدقهلية رصدت مقطع فيديو يجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي لسيدة ويظهر ملامستها أعضاء حساسة لقرد بأحد المحلات بالمنصورة، بعدها ضبطت قوة من ضباط مباحث الآداب بقيادة العقيد عصام أبو عرب، في نهاية شهر أكتوبر الماضي السيدة، بعد تحديد هويتها وتدعى" نسمة .ا .ا"، 25 سنة، ومقيمة قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بالدقهلية.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة اعترفت أمام محمد ثابت، وكيل النائب العام بأول المنصورة، بارتكاب الواقعة مشيرة إلى أنها كانت تسير برفقة بعض أصدقائها بأحد شوارع المنصورة، وفور مشاهدتها لقرد أمام أحد محلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة بدأت في مداعبته، وحينما تطور الأمر بين أصدقائها على سبيل المزاح، لامست عضو القرد الذكري، وفوجئت بتفاعله وحينها التقط أحد مرافقيها مقطع الفيديو.

وأضافت أن ما صدر عنها كان على سبيل "الهزار" ولا تعلم كيف انتشر مقطع الفيديو.

وقرر المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة إحالة المتهمة لجلسة محاكمة أمام الجنح والتي قضت بحكمها السابق.

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