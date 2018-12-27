عودة "نجيب" لدفاع الأهلي يناير المقبل

27 ديسمبر 2018 - 11:44 ص

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عودة محمد نجيب مدافع الفريق للمشاركة في المران الجماعي بداية من شهر يناير المقبل، بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض "نجيب" لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب عن المشاركة في المباريات الرسمية، فيما خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى نجيب اليوم تدريبات الجري حول الملعب، ثم خاض مرنا بدنيا منفردًا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال؛ تمهيدًا لعودته للمشاركة الجماعية في التدريبات.