ظهور أولى صفقات الأهلي فى ملعب "التتش"

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المقاصة

محمود وحيد

حرص محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد، على مشاهدة المران الصباحي للفريق، والمقام على استاد مختار التتش بالجزيرة ومصافحة جميع لاعبي الفريق.

وظهر "وحيد" بمقر القلعة الحمراء للمرة الأولى صباح اليوم الخميس، بعدما انتقل إليه قادمًا من صفوف مصر المقاصة.

وأعرب اللاعب سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء قائلاً: "حققت حلم حياتي بالانضمام لأكبر أندية القارة وأحد أكبر الأندية في العالم".

وقال وحيد في تصريحات له: "سأسعى لأن أكون عند ثقة الجماهير الكبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وأوضح :"المنافسة داخل الأهلي صعبة للغاية، لأن الفريق يملك مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين".

وكان الأهلي تعاقد رسميًا مع محمود وحيد لدعم مركز الظهير الأيسر لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.


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