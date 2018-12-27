» صلاح يسخر من "غيرة لوفرين" بطريقة طريفة

27 ديسمبر 2018 - 11:54 ص

نشر نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، صورًا عبر موقعه في "فيس بوك" سخر فيها من "غيرة" صديقه وزميله في نادي ليفربول، الدولي الكرواتي ديان لوفرين.

وأرفق صلاح الصور التي ظهر فيها وهو يحتفل مع زميله البرازيلي فابينهو بهدفه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل أمس، بينما اكتفى لوفرين بمتابعة احتفال الثنائي بنظرات "غاضبة" فيها نوع من "الغيرة"، بعبارة "نحن (صلاح وفابينهو) مجرد أصدقاء".

ويعتبر لوفرين من أقرب أصدقاء النجم المصري في ليفربول وتربطهما علاقة وطيدة، وعادة ما ينشر الثنائي صورا وفيديوهات خلال التدريبات، وخلال استمتاعهما بوقتهما معا خارج الملعب.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول ونيوكاسل التي تدخل ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتهت بفوز "الريدز" برباعية نظيفة، سجل منها صلاح ولوفرين هدفا لكل واحد منهما.