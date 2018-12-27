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عازف إسرائيلي: "الأطرش" عظيم جدا.. وكريم الأخلاق

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عازف إسرائيلي: "الأطرش" عظيم جدا..وكريم الأخلاق
عازف إسرائيلي: "الأطرش" عظيم جدا..وكريم الأخلاق

عبد القادر وحيد

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ذكري وفاته

إسرائيل بالعربية

الأطرش

سليم نداف

احتفت إسرائيل بالفنان الراحل فريد الأطرش، في ذكرى وفاته، حيث أشاد العازف الإسرائيلي سليم نداف بألحان وأغاني الفنان فريد الأطرش.

وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية على حسابها في "تويتر": "فى ذكرى وفاة الفنان المصرى القدير فريد الأطرش يروى سليم نداف عازف إسرائيلي مشهور على الكمان عن شعبية الأطرش في إسرائيل".

وقال العازف الإسرائيلي في مقطع فيديو نشرته إسرائيل بالعربية إن الفنان الراحل فريد الأطرش من أمهر عازفي العود، وملحن عظيم جدًا، وأغانيه كلها مشهورة.

وأضاف أنه لحّن كل أغانيه بنفسه، وكلها تترد في العالم العربي، وكذلك في إسرائيل، لافتًا إلى أن الملحنين العبريين أخذوا أغانيه وترجموها بالعبري، وكل العالم بتراقص على أغانيه الشعبية.

وأوضح أن الأطرش كان كريم الأخلاق جدًا وحبوب جدًا،  الله يرحمه، فقد أمتع العالم بأغانيه.

يأتي هذا في ذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش الذي أوصي قبل وفاته بدفنه في مصر بجانب شقيقته الفنانة الراحلة أسمهان، وعلى الرغم من اعتراض بعد أفراد عائلته على هذا الأمر، إلا أنهم في النهاية رضخوا إلى وصيته.

والتحق الأطرش بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ثم دخل معهد الموسيقى، وفي نفس الوقت بدأ في بيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل توفير ذات اليد له ولأسرته.

كما التحق بعد ذلك بفرقة بديعة مصابني كعازف عود، وهناك لفت فريد الأنظار إليه، حيث قدم بعد ذلك فى الإذاعة المصرية أغنية "يا ريتني طير" والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وكانت بدايته الفنية في السينما في عام 1941 عبر فيلم "انتصار الشباب"، ثم قدم بعده عددًا من الأفلام البارزة التي لعب بطولة معظمها مثل "شهر العسل"، و"بلبل أفندي"، و"قصة حب".

أصيب فى نهاية أيامه بأزمة قلبية نقل إثرها إلى مستشفى الحايك في بيروت، وهناك فارق الحياة عن عمر ناهز 64 عاما، ليعود مرة أخرى ، حسب وصيته ليدفن في مصر.

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