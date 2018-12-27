» "البحث العلمى" تعلن أسماء الفائزين بانتخابات الأكاديمية

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اكاديمية البحث العلمي
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم عن انتخاب الدكتور عبد الناصر توفيق الأستاذ بجامعة النيل لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للعلوم، حيث تم انتخاب الدكتور عبد الناصر خلال اجتماع الأكاديمية للعام الثامن والعشرين في مدينة تريستا بإيطاليا.

وفي سياق متصل عقدت أكاديمية العلوم الأفريقية اجتماعها السنوي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي حيث تم خلال الاجتماع الاحتفال بانضمام عدد من العلماء الأفارقة المتميزين لعضوية الأكاديمية ومن بينهم عدد من العلماء المصريين.

وتضمنت قائمة المنضمين للأكاديمية هذا العام الدكتور صلاح عبية الأستاذ بمدينة زويل، والدكتور هاني الشيمي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والمستشار الثقافي لمصر في دولة اليابان والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية والدكتور محيي المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية. 

وكذلك أعلنت الأكاديمية الأفريقية للعلوم عن منح عضوية شرفية إلي الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد العاطي أستاذ الرياضيات بجامعة سوهاج يشغل حالياً منصب نائب رئيس الأكاديمية الأفريقية للعلوم، حيث يتم اختيار العلماء لعضوية هذه الأكاديميات بناءاً على تميز إنتاجهم العلمي ومدى مساهمتهم في تقدم العلوم وخدمة الإنسانية.

وهذا وقد أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تهنئته للدكتور عبد الناصر توفيق وكذلك للأعضاء الجدد بأكاديمية إفريقيا للعلوم. وقد أضاف صقر أن اختيار علماء مصريين متميزين لعضوية أكاديميات دولية وإقليمية وتبوؤهم لمناصب قيادية في هذه المؤسسات إنما يعكس تميز العلماء المصريين والتقدير لهم إقليمياً ودولياً ويؤكد الدور الرائد للعلماء المصريين في الداخل والخارج.


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