براءة الخطيب والعامرى فاروق من تلقى تبرعات أجنبية

27 ديسمبر 2018 - 12:47 م

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو فهمي، ببراءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي، في القضية رقم 9894 لسنة 2018 والمقيدة برقم 5852 كلي وسط القاهرة من تهمة تلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وطعن الشاكين على الحكم، وبجلسة 15 ديسمبر 2018، وأيدت حكم البراءة ورفضت الدعوي المدنية، ما يعتبر حكما نهائيا يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن ويسدل الستار على قضية تبرعات النادي الأهلي.

كان محامي وصيدلي قد أقاما جنحة أمام المحكمة مستندين إلي تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الأهلي بتبرعات للنادي، وقدم المدعيان حوافظ تضمنت صورا ومكاتبات إدارة النادي الأهلي موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب فحص التبرعات.

وقدم دفاع النادي الأهلي مستندات تفيد بإخطار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للجهات المختصة وكذا موافقة الجهة الإدارية على قبول هذه التبرعات وقت تلقيها.