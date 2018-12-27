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المالية تصدر قرارًا بتعديل زيادة مدة تخزين «التبغ» إلى عامين

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

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أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم "الخميس" قرارًا وزاريًا رقم 749 لسنة 2018 بتعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك  حيث تضمن القرار السماح بتخزين الدخان (التبغ) بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ التخزين بدلاً من عام واحد وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة.

وأوضح معيط أن هذا القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين حيث تضمن طلب الشركات المنتجة:

أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها.

وأن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.

وأن الدخان الخام محصول زراعي له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها.

وأكد البيان حرص  وزارة المالية على اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لدعم المنتجات المصرية ومساندتها وتيسير الإجراءات لها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بإدراج صنف التبغ الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ضمن السلع التي يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركى 16 جنيهًا باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع وذلك ضمن إجراءات التيسير علي الصناعة المحلية وباعتباره مادة خام لإحدى الصناعات المحلية والتي توفر فرص عمل.


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