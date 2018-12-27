شاهد.. صورة نادرة جمعت الملك عبد الله مع أخيه

27 ديسمبر 2018 - 02:33 م

نشر الديوان الملكي الأردني، صورة نادرة جمعت الملك عبد الله الثاني، مع أخيه غير الشقيق، الأمير علي بن الحسين.

وظهر الملك عبد الله في الصورة شابًا يافعًا، حاملاً طفلاً صغيرًا لم يتجاوز الثالثة من عمره حينها، وهو الأمير علي.

ونقل الديوان الملكي، تعليق الملك عبد الله على الصورة، قائلا: "لطالما كان أخي الحبيب علي بمثابة الابن أكثر من الأخ بالنسبة لي، وسيظل كذلك دائمًا".

وأتم الأمير علي قبل أيام 43 عامًا، فيما يبلغ الملك عبد الله من العمر 56 عامًا.

وراجت شائعات قبل شهور عن عدم رضا إخوة الملك عبد الله، وأبرزهم حمزة وعلي عن الوضع الراهن للمملكة، قبل أن ينشر الأمراء صورة جماعية لهم مع الملك عبد الله، لنفي الخلافات فيما بينهم.



