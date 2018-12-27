بالأسماء.. تشكيل الحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين

وكالات- الدويني فولي
أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن ملك ?السعودية? ?سلمان بن عبدالعزيز آل سعود? أصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بـ"إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته".
وجاء التشكيل كالتالى
-تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء
- تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام
- أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
- تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء
- تعيين عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني
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