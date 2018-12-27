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أوامر ملكية بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت قناة سكاى نيوز عربي، فى خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، أن ملك ?السعودية? ?سلمان بن عبدالعزيز آل سعود? أصدر اوامر ملكية اليوم بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن ملك ?السعودية? ?سلمان بن عبدالعزيز آل سعود? أصدر أمرًا ملكيًّا يقضي بـ"إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته".

وجاء التشكيل كالتالى

-تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء

- تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام

- أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

- تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء

- تعيين عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني



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