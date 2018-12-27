الأسطورة «زيدان»: «أبوتريكة» أفضل من يدرب مصر

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مصر

المصريون

ابوتريكة

نفى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأسبق، كل ما يتردد عن تدريبه لمنتخب قطر في كأس العالم 2022، حسبما ذكر الرحالة والمغامر المصري أحمد حجاج الملقب بـ«حجاجوفيتش».

وكتب حجاجوفيتش على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أكد زين الدين زيدان في لقاء خاص مع صديقه حجاجوفيتش أنه لن يدرب منتخب قطر مهما دفعوا له ومهما كانت التسهيلات والمغريات … وإن كل دي إشاعات لا أساس لها، وقال أنه مش بالسذاجة أنه يدرب منتخب حيبقي أضحوكة كأس العالم اللي جاي … إلا لو بجد اشتروا أحسن لاعيبة في العالم وأدوهم الجنسية القطري عشان يلعبوا باسم #قطر ودي حتبقي بردو أضحوكة للعالم».

وأضاف: «ولما حجاجوفيتش سأل زيدان عن أحسن واحد يدرب منتخب مصر ويعمل بيه نتايج حلوة أوي في كأس العالم اللي جاي … رد من غير تفكير وقال أبوتريكة».



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