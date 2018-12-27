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«العساف».. من السجن إلى «الخارجية» السعودية بأمر ملكي

عرب وعالم

إبراهيم العساف
إبراهيم العساف

وكالات

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الخارجية

اوامر ملكية

ابراهيم العساف

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعديلات وزارية تضمن تولي إبراهيم العساف وزارة الخارجية بدلًا من عادل الجبير.

وشغل "العساف" منصب وزير المالية من سنة 1996 حتى سنة 2016، إلا أنه تم إعفاءه من منصبه كوزير للمالية بمرسوم ملكي، وتعيينه وزير دولة، وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن أن السلطات السعودية قامت باحتجاز العساف والتحقيق معه خلال الحملة، التي شنتها ضد أمراء ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد.

وحصل العساف على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو، في الولايات المتحدة عام 1981، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بالولايات المتحدة عام 1971، كذلك أكمل بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1968.


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