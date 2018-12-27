بسبب «ركنة سيارة».. حبس 11 متهمًا لمدة سنة

27 ديسمبر 2018 - 05:11 م

تسببت "ركنة سيارة"، بحبس 11 متهما لمدة سنة مع الشغل، بتهمة استعراض القوة ضد المواطنين، بعد أن مثلوا المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، التي أصدرت حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين "عنتر.ع" سائق، و"خالد.ع" سائق، و"أيمن.ع" نجار، و"علي.م"، طالب، و"عمرو.م" فني سيارات، و"محمد.ع"، و"رزق.ل" و"عبد المجيد.ل"، و"محمد.أ"، و"محمود.أ"، و"محمد.ر"، بضرب المجني عليه "سيد.ح"، عمدا مع سبق الإصرار.

وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وسنج وزجاجات فارغة، قاصدين إحداث إصابته، وكال له المتهم السابع ضربة على رأسه وباقي المتهمين عدة ضربات بأنحاء متفرقة من جسده، ولم يقصدوا من ذلك قتله لكن ذلك أفضى لموته.

كما استعرض المتهمون القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "سيد.ح" و"محمد.ع"، و"أشرف.ع"، و"طه.ا"، و"محمد.ح"، و"عاطف.ا"، و"محمد.ع"، و"كرم.ع"، مهددين إياهم بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي وتعريض حياتهم للخطر.