  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:49 م
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

محمد بن سلمان

بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع

كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

أبوالغيط

الجامعة العربية:«الربيع العربي» سبب الإرهاب

الإمارات تستدعى السفير الإيراني

الإمارات تعيد فتح سفارتها في سوريا

حبس

بسبب «ركنة سيارة».. حبس 11 متهمًا لمدة سنة

وزير الرياضة الجديد

من هو «بن تركي» خليفة تركي آل الشيخ؟

الجامعة العربية:«الربيع العربي» سبب الإرهاب

آخر الأخبار

أبوالغيط
أبوالغيط

وكالات

أخبار متعلقة
#

البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الفني لدعم التنمية الوطنية بالصومال

#

"أبو الغيط" يشارك فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى العربى

#

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

#

العربية لمكافحة الفساد تعقد لقاء لمعالم الحرب

إرهاب

الربيع العربي

جامعة الدول العربية

دمار

احمد ابوالغيط

وصف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثورات الربيع العربي بـ" الدمار"، مؤكدًا أنها كانت سببًا في انتشار الإرهاب.

وقال "أبوالغيط"، في كلمة ألقاها في ندوة "تجربتي"، التي نظمتها جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، إن "هناك خطأ يجب أن نقف في وجهه ونقومه، موجود حاليا، أدى إلى انتشار موجات التطرف والإرهاب، وهو ما يسمى بثورات الربيع العربي".

وأضاف أن "تدمير الدول العربية وقتل مئات الآلاف من العرب لا يمكن أن يسمى ربيعا عربيا، فثورات الدول العربية لم تكن ربيعا، بل كانت دمارا لكونها أدت إلى انتشار الإرهاب والتطرف".

وفي تقييمه لأحداث ثورة 25 يناير في مصر، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أنه كان يجب أن يكون هناك تغيير وإعطاء الفرصة للشباب في تحمل المسؤولية، ولكنها فقدت الإدارة الجيدة التي أدت إلى قتل المئات من الأرواح وإهدار المليارات من الأموال، ونشر الفوضى والخراب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «مورينو»: «صلاح» أخرس المشككين في قدراته
» رئيس الأهلي يوجه رسالة لـ«آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه
» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»
» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد
» "شرعية الأحواز" تستنكر حملة الاعتقالات الإيرانية ضد العمال
» المشدد 6 سنوات لنجل فنان شهير لاتجاره بالمخدرات
» الخرطوم تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات
» مصير مجهول لـ«بيراميدز» بعد إعفاء «آل الشيخ»
» غادة والي: تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد
» بعد الإمارات.. دول عربية تفتتح سفاراتها في دمشق

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية