تأجيل محاكمة المتهمين في إرهاب " مطعم كنتاكى "

27 ديسمبر 2018 - 05:21 م

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة لجلستي 2 و 10 يناير المقبل لسماع الشهود

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدى الشناوى.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فؤاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجني عليه احمد خطاب لغرض إرهابي .

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ، وما أن أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي .