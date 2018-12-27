«ترامب»: نقدم لإسرائيل 4.5 مليار سنويًا

27 ديسمبر 2018 - 05:21 م

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المفاجأة للقاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، بعض الإيضاحات حول الأوضاع في سوريا والعلاقات مع إسرائيل.

وتحدث "ترامب" في لقاء مع الصحفيين في القاعدة الأمريكية في العراق، عن المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا لحليفها إسرائيل.

وقال ترامب مجيبا "إنني أراه بشكل مختلف، تحدثت مع نتنياهو، وكما تعلمون نحن نمنح إسرائيل 4,5 مليار دولار كل عام، وهم يمكنهم حماية أنفسهم بشكل جيد، كما يمكن مراقبتهم"، بحسب صحيفة "haaretz " الإسرائيلية.

كما أكد ترامب بأن أمريكا ستواصل دعمها لإسرائيل، كما ألمح إلى أن الولايات المتحدة تقدم لها أكثر من هذا المبلغ.

من جهتها أشار عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تصريح ترامب حول هذه المساعدات غير دقيق، حيث تخصص أمريكا نحو 3,8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا.

هذا وكان قانون أمريكي قد دخل حيز التنفيذ بدءا من 2 أكتوبر 2018، يكفل تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدة تصل لـ10 أعوام.

وقد تمت الموافقة عليه من أعضاء الكونجرس في 13 سبتمبر، ليوقع عليه ترامب.